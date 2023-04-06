В Казахстане временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах

В Алматы за счет местного бюджета до конца года будет передано более 30 станций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений

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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации Соглашения между правительством РК и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.





Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений.





К счастью, за последние столетия на территории Казахстана не было катастрофических разрушительных землетрясений, но это не говорит о самоуспокоении", - отметил глава МЧС.





Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга.





По поручению главы государства, прежде всего, в Алматы за счет местного бюджета до конца года будет передано более 30 станций, которые помогут более детально проводить анализ рисков землетрясений. Я думаю, что подобная работа должна распространиться на все сейсмоопасные регионы, мы будем в дальнейшем этот вопрос прорабатывать, чтобы была развита сеть сейсмостанций", - цитирует министра портал "Казправда" .





Ильин подчеркнул важно разработать систему раннего оповещения.





Мы заявили на международном уровне о том, что сейчас мы предлагаем развивать систему раннего оповещения. В чем она заключается? Мы знаем примерно точки эпицентров, где возможно произойдут землетрясения, если там будут размещаться датчики, позволяющие зафиксировать возникновение предпосылки к землетрясению, автоматически должны передавать сигнал на систему оповещения городов и населенных пунктов для того, чтобы предупредить население. Возможно, даже десятки секунд по времени добегания сейсмической волны с эпицентра до населенных пунктов позволят спасти не одну жизнь", - сказал министр.





Юрий Ильин добавил, что в Казахстане усилены нормы проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах. Неукоснительное их соблюдение - обязанность прежде всего проектных организаций и застройщиков.





Но тем не менее вы сами выезжаете в регионы и видите, что нужно обращать внимание не только на крупные города, но и населенные пункты, в которых проживают наши граждане. А зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении. Здесь большой спектр работы, который нам предстоит решать, и, наверное, потребует больших и финансовых средств, и возможно, пересмотра законодательства в целях ужесточения требований к застройщикам, непосредственно ведущим работы в сейсмоопасном регионе", - приводит слова Ильина портал Zakon.kz .





Министр считает, что поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.





Зачастую мы приходим только через год на объект, который построили, там есть такие нарушения капитального характера, которые просто невозможно уже исправить", - высказался глава МЧС.





По итогам заседания депутаты мажилиса одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан".





Напомним, независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. По ее словам, генплан предусматривает еще больший рост застройки, причем высокоэтажной.







