Air Astana принимает меры для организации возвращения казахстанцев из Израиля на родину

Завтрашний рейс КС649 из Алматы в Тель-Авив отменен

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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana - Авиакомпания Air Astana сообщила , что принимает меры и усилия для организации возвращения казахстанцев из Тель-Авива на родину.





Из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании. В настоящее время Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве", - проинформировали в авиакомпании.





Ранее в Air Astana сообщили о приостановлении рейсов в Тель-Авив.





Агентство Kazakhstan Today запросило в МИД РК информацию о количестве казахстанцев, находящихся в Израиле. Ответ от МИДа пока не поступил.





Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.





По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле, еще более 900 пострадали в ходе продолжающейся эскалации, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения.





По данным ТАСС, число жертв израильских атак на палестинский сектор Газа достигло 198, сообщили в Минздраве Палестины. Количество раненых составляет 1610.