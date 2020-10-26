Аким Павлодарской области потребовал решить проблему стихийных свалок в облцентре

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - Абылкаир Скаков во время объезда микрорайонов областного центра поручил подключить местную полицию к поиску тех, кто устраивает стихийные свалки в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

На странице в Facebook пресс-служба областного акимата написала , что Скаков начал рабочий объезд с участка в Затонском микрорайоне, где возводят новую школу на 350 мест.

Здесь уже завершили строительно-монтажные работы и завозят мебель и оборудование. Подрядчики готовы сдать учебное заведение в эксплуатацию до конца года. На улице Ворушина, где в этом году произвели замену почти двух километров водопровода, завершают восстановление асфальтобетонного покрытия", - написала пресс-служба.

Абылкаир Скаков отметил, что после ремонта проезжей части этот участок необходимо далее благоустраивать.

Не хватает тротуаров, - обратился Абылкаир Скаков к акиму Павлодара Ержану Имансляму. - Жители вынуждены ходить практически по грунту, необходимо создать здесь пешеходную зону. Планируйте это на следующий год".

В микрорайоне Зеленстрой аким пообщался с местными жителями. Если центральное водоснабжение в частном секторе провели, то теперь люди ждут ремонта дорог и строительства канализации. Абылкаир Скаков пообещал, что улицы приведут в порядок сразу после проведения центральной канализации. Пока же дороги подсыпали щебнем.

Около года мы пользуемся центральным водопроводом и очень довольны работой строителей, - поделились жители Зеленстроя. - Мы хотели бы, чтобы будущими работами у нас занимались такие же подрядчики".

Побывал аким области и в Восточной промзоне. Он обратил внимание на горы мусора вдоль улицы Восточный Промрайон.

Подключайте местную полицейскую службу и ищите тех, кто все это делает. Такими темпами в центре города свалки будут. Наведите здесь порядок" - поручил Абылкаир Скаков, отметив, что в том числе помогла бы установка видеокамер на зданиях, работающих в этом районе предприятий.

Аким области поручил ликвидировать и другую стихийную свалку - на пустыре между Восточной промзоной и Восточным микрорайоном. В небольшой карьер, где в свое время добывали песок, в основном складируют строительный мусор.

При ветре это все полетит в сторону города, - заявил аким. - Формируйте экологические отряды и с понедельника начните здесь активную работу. Выявляйте тех, кто складирует мусор в неположенном месте. Пусть все наши строительные подрядчики отчитываются, куда они вывозят свой мусор".

В микрорайоне Второй Павлодар глава региона проинспектировал ремонт на участке по улице Геринга между Жибек Жолы и Минина. Сложностью для дорожников стали грунтовые воды, которые на протяжении всего лета парализовали их работу. На сегодня строители ТОО "Гордорстрой" уложили дорожное полотно и благоустроили тротуары.

Проехал Абылкаир Скаков и по улицам, отремонтированным в этом году в микрорайонах Лесозавод и Радиозавод. Здесь уложили более 20 километров асфальтового покрытия. Местные жители остались довольны качеством работ.

Появился асфальт, и люди сами начали наводить порядок вдоль своих заборов, - сказал один из жителей на улице Жасыбая. - Вечером мы выходим, гуляем, теперь это очень удобно".

В школе №39 акиму области рассказали о завершении текущего ремонта. В учебном заведении решили давнюю проблему - расширили гардероб. Кроме того, здесь уже готовят к запуску бассейн, который простаивал около 10 лет.

На участке близ школы уже постелили футбольное мини-покрытие, устанавливают спортивные тренажеры и малые формы для детей. Как отметили подрядчики, все работы выполняются с учётом мнения местных жителей, которые каждый день бывают на площадке. Сдать рекреационную зону планируют в ноябре.

Также глава региона посетил здание учебно-производственного комбината №2, где закончили двухгодичный капитальный ремонт. Пока 3526 павлодарских школьников получают профессиональное образование дистанционно, здесь привели в порядок и оснастили учебные классы. На комбинате есть свои кабинеты для обучения вождению, основам предпринимательства, графическому дизайну, швейному и парикмахерскому делу.

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