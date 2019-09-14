Акимат опроверг информацию о задержании районного акима Акмолинской области

Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - В акимате Зерендинского района Акмолинской области опровергли информацию о задержании акима района Берикжана Абуталипова, передает Kazakhstan Today.

"В социальных сетях и на сайтах информационных агентств распространяется информация о том, что при получении взятки от местного предпринимателя задержан руководитель отдела ЖКХ, а также указывается, что задержан аким Зерендинского района. Данная информация не подтверждается, руководитель района Берикжан Абуталипов находится на рабочем месте", - прокомментировали в акимате.

Отмечается, что в отношении руководителя отдела ЖКХ проводятся следственные мероприятия.

Просим воздержаться от публикаций недостоверных сведений до получения официальной информации от компетентных органов", - сказано в сообщении.

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