Актюбинцы обеспокоены скоплением мусора в городе

Актобе. 27 августа. Kazakhstan Today - Специальный штаб по борьбе с мусором пришлось создать в Актобе, так как город буквально завален бытовыми отходами, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Такая картина практически на всех площадках для твёрдых бытовых отходов: контейнеры переполнены, вокруг кучи мусора. Жители ближайших дворов возмущаются. Говорят, надоело жить в зловонии.

Да, это всё отражается, соответственно, на здоровье детей, ну как бы и на нас, мы все этим дышим. Он же пластик, получается, разлагается на солнце под высокой температурой. Везде эти мусорные пакеты. Да ладно мусорные пакеты, получается, даже мусор выкидывают, даже не упаковывают. Получается, идёшь, и всё на тебя!" - возмущена горожанка Зульфия Стамбекова.

В прошлом году было объявлено, что вывозить мусор с улиц Актобе будут сразу 10 частных компаний. Сейчас из них работают только три! Обслужить весь город в срок они, естественно, не успевают. Поэтому с каждым днём мусора становится всё больше и убрать его труднее.

Из контейнера не убирают уже с субботы - суббота, воскресенье, понедельник - три дня. А вот тут вот с пола недели три не убирается. Когда они будут убирать нормально, не знаю", - говорит местный житель Владимир Ковалёв.

Не знают этого и в акимате. Чиновники надеялись, что частные фирмы смогут наладить работу. Однако компании закрываются одна за другой. Никакого финансирования от государства они не получают. А от жителей, говорят в акимате, добиться своевременной оплаты не могут. Уговоры здесь не помогают.

Что касается трёх компаний, они жалуются, что население не платит. Из всего где-то около 40% населения платит, 60% не платит. У них, говорят, нет как таковых рычагов. Если, например, сравнить с Акбулак или Энергоснабом, то они могут отключить свет или воду, а здесь, к сожалению, рычагов нет", - прокомментировал заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров.

Как отмечает телеканал, сейчас в Актобе самый низкий тариф на вывоз ТБО в стране - 104 тенге с человека. Так и не придумав, как заставить людей платить, в акимате предложили другой выход - увеличить этот тариф до 195 тенге. Сейчас вопрос на рассмотрении в местном маслихате.

Напомним, в Жезказгане по линии "зелёной" экономики внедряется проект по переработке бытового мусора . Иностранные инвесторы намерены построить биоэлектростанцию, где из отходов будет производиться газ с дальнейшим преобразованием в электроэнергию.

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