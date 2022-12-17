Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика

Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы строительная компания предлагает квартиры премиум-класса в своем жилом комплексе, однако, по информации городского акимата, застройщик не получил необходимую предпроектную документацию, кроме того, участок для застройки имеет иное целевое назначение.
В Сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования. Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства", - предупредили в городском акимате.
На сегодня управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.
Напоминаем о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.
Напомним, акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.