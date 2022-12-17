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Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика

16.12.2022, 09:56 26741
Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика
На ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы строительная компания предлагает квартиры премиум-класса в своем жилом комплексе, однако, по информации городского акимата, застройщик не получил необходимую предпроектную документацию, кроме того, участок для застройки имеет иное целевое назначение.

В Сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования. Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства", - предупредили в городском акимате.


На сегодня управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.

Напоминаем о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - проинформировали в ведомстве.


Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.

Напомним, акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
 

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ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями

16.12.2022, 17:31 14981
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями
Фото: instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства
Экибастуз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Доведенные до истощения дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают оставаться в своей семье.

Отмечается положительная динамика: все дети набрали вес, улучшился интеллект, увеличился словарный запас, все дети стали самостоятельно передвигаться", - сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Александр Ляхов со ссылкой на Министерство просвещения.


Семья живет в Экибастузе. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.

Также дети еженедельно наблюдаются медицинскими работниками территориальной поликлиники, сообщили в ведомстве.

Между тем психолог, гештальт-консультант Ольга Третьякова рассказала, какое влияние на детскую психику может оказать жизнь в подобных условиях.

Четверо детей - разного возраста, и для каждого возраста последствия для дальнейшего психического развития будут разные. Чем старше ребенок, тем последствия будут хуже", - заявила психолог.


Она подчеркнула, что человеческая психика нуждается в "психологической пище".

Точно так же, как тела детей искалечены (…) потому что им не хватало питания. Примерно подобное происходит с детской психикой, только ей не хватало психического питания: заботы, развивающих моментов, игрушек, социальных контактов. В этом смысле, безусловно, последствия для детей есть", - пояснила Ольга Третьякова.


Она также предположила, что "скорее всего, в данном случае наблюдаются определенные отставания психологического развития в области социализации".

Для детской психики это, безусловно, был стресс. И стресс связан с тем, что базовые потребности детей - физические и психические были не удовлетворены, а означает это, что тело и психика не получали достаточно ресурсов для питания и поэтому развивались, конечно же, медленнее, хуже", - добавила Ольга Третьякова.


Психолог также отметила, что темпы психологического восстановления детей будут зависеть от того, как дальше с этими детьми будут заниматься специалисты.

Напомним, об ужасающей истории многодетной семьи из Экибастуза рассказали волонтеры поискового отряда Vita. В неухоженной квартире находились четверо детей - 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения.

У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у детей не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.

По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.

После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Стоит отметить, что родители отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
 

На границе Казахстана и Кыргызстана отмечается скопление автотранспорта

16.12.2022, 17:22 15886
Скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в Казахстан наблюдается скопление фур и легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

В очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых машин, сообщает 24.kg.

Также зафиксирован затор перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 фур.

Уточняется, что скопление связано с увеличением количества легковых машин, которые перевозят ГСМ.

Кроме того, некоторые водители не соблюдают очередность. Пограничная служба проводит соответствующую работу.

Отмечается, что скопление носит цикличный характер. Со стороны ПС ГКНБ Кыргызстана нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы заторов нет.
 

Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем

16.12.2022, 14:07 20176
Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем
Фото: Depositphotos
Перелеты будут выполняться с 23 декабря с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между двумя странами с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначения, сообщает пресс-служба КГА.

Начиная с 23 декабря 2022 года китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738.

В ведомстве подчеркнули, что открытие рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Ранее было восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином.
 

В Казахстане впервые в новом формате празднуют День Независимости

16.12.2022, 08:59 28711
В Казахстане впервые в новом формате празднуют День Независимости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости. День является нерабочим.

В этот день - 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с государственным праздником.

16 декабря 1991 года - великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность - чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине - пример для сегодняшнего и будущих поколений", - сказано в поздравлении.


Он подчеркнул, что независимость - это высочайшее достояние и все казахстанцы "обязаны беречь ее как зеницу ока". Священным долгом является защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости", - сказал глава государства.


Президент обратил внимание, что нынешний год стал переломным для государства. Казахстан столкнулся с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолевает все испытания.

Запустив масштабные политические и экономические реформы, страна вступила в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого казахстанца, сказал Токаев.

Дальнейшее успешное развитие нашего государства - главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом - Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - заключил президент.


Напомним, с этого года День Независимости будет праздноваться только один день - 16 декабря.

16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.

Дополнено 16.12.2022, 15.25

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, информирует пресс-служба Акорды.

Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.
 

На 15 декабря аварийный режим не объявлялся - KEGOC

15.12.2022, 17:44 48731
На 15 декабря аварийный режим не объявлялся - KEGOC
KEGOC разъяснил условия введения режима "Авария"
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Режим "Авария" объявлялся в Северной и Южной энергетических зонах 8 и 14 декабря по причине перегруза межгосударственного сечения "Казахстан-Урал" из-за дефицита мощности в энергосистеме РК в объеме более 1000 МВт, разъяснили в пресс-службе энергетической компании KEGOC.

В дальнейшем режим "Авария" будет вводиться только при угрозе нарушения надежной работы единой электроэнергетической системы, которая возникает при аварийных перегрузах на межгосударственных и межрегиональных линиях электропередачи", - говорится в информации.


Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий.  
 

Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане

15.12.2022, 16:54 50026
Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане
Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что должны фиксировать видеокамеры на дорогах, рассказали в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Соответствующий национальный стандарт утвержден разработчиком.

В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" - характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", - подчеркнули в Казстандарте.


Также в стандарте прописано, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

  1. Проезд без совершения административного правонарушения.
  2. Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.
  3. Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
  4. Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).
  5. Движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения.
  6. Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.
  7. Выезд на полосу встречного движения.
  8. Выезд на трамвайные пути встречного направления.
  9. Движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением.
  10.  Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.
  11.  Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).
  12.  Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.
  13.  Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.
  14.  Выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия.
  15.  Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.
 

В Усть-Каменогорске за тридцать часов осадков образовался метровый слой снега

15.12.2022, 09:44 58476
В Усть-Каменогорске за тридцать часов осадков образовался метровый слой снега
Фото: Кадр с видео
Очищены центральные улицы, а на второстепенных машинам сложно разъехаться
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за последние шесть лет в Усть-Каменогорске снег шел 30 часов подряд, в результате высота снежного покрова в городе превысила один метр.

В Усть-Каменогорске с последствиями длительного снегопада борются более 200 коммунальных работников.

Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов, все открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города", - сказал заместитель акима города Денис Федченко.



По информации телеканала "Астана", очищены центральные улицы, а на второстепенных машинам сложно разъехаться.

Сейчас снег прекратился, и уже ночью столбики термометра опустятся до -34 градусов. Причем морозы продлятся все праздничные дни, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада", - говорится в репортаже.


 

В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику

14.12.2022, 14:36 70766
В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику
Фото: ДЧС ВКО
Серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел
Усть-Каменогорск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели новогодний эксперимент, используя бенгальские огни и петарды, показали, как опасно нарушать меры безопасности, информирует пресс-служба департамента.

Сначала специалисты проверили, как быстро может загореться ковер.

Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковер. Если вовремя этого не заметить, то, казалось бы, небольшой "огонек" вполне может довести ситуацию до пожара", - отметили в ДЧС.


С линолеумом процесс возгорания дольше, но при длительном тлении пожар очевиден.

Искры, от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но до красна может разогреться сам стержень бенгальского огню. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум, и даже насквозь", - заявил специалисты ДЧС ВКО.


В пресс-службе подчеркнули, что искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но все же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности.

Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам - елке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака. Или температура горения выше предусмотренной ГОСТом, и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонек держит ребенок, он может обжечься и бросить его на горючий ковер", - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.


Также серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.

С помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, спасатели наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.

Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые бомбочки, и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте", - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.


Отмечается, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

  • изучать инструкцию;
  • ни в коем случае не продавать фейерверки детям;
  • правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
  • лучше прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния. За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке - большой трагедии будет избежать непросто;
  • запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре;
  • категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили;
  • несработавшие элементы и изделия залейте водой.


Ранее сообщалось, что в прошлом году власти мегаполисов отказались от новогодних фейерверков.

Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.


В 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".

Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.
 

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