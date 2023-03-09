Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах  

Фото: акимат Актюбинской области

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Актобе. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению руководства Актюбинской области в Актобе принимаются оперативные меры по недопущению и минимизации негативных последствий паводка. С улиц города за двое суток откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды, передает корреспондент агентства.





В целом с начала зимы на полигон вывезено 210 тысяч кубометров снега, с 7 марта с улиц откачено почти 17 тысяч кубометров талой воды, прочищено 2 километра арыков", - сообщили в акимате Актюбинской области.





По данным акимата, противопаводковые мероприятия продолжаются.





Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов ознакомился с ходом противопаводковых мероприятий. На улицах Шанхая и Москвы вывоз снега и откачка талой воды осуществляются круглосуточно.





акимат Актюбинской области





Сейчас в усиленном режиме в две смены на улицах города работают 14 подрядчиков. Количество задействованной спецтехники увеличено до 243 единиц.





акимат Актюбинской области





По итогам объезда Ералы Тугжанов поручил подрядчикам выполнить взятые обязательства качественно.





Кроме того, аким региона вместе со специалистами департамента по ЧС совершил облет территорий Алгинского и Темирского районов. В ходе облета были уточнены масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, осмотрено состояние дамб.





На территории Алгинского района аким области осмотрел исток реки Жинишке возле села Жеруйык, старую плотину Танирберген в селе Кайындысай и ознакомился с восстановительными работами старой плотины Көлтабан в селе Көлтабан.





Ералы Тугжанов поручил руководству района в срочном порядке разработать новый проект восстановления плотины.





акимат Актюбинской области





Также глава региона ознакомился с состоянием автодороги Шубаркудук - Уил на территории Темирского района. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м км автодороги возникла угроза перелива талых вод со степи. В результате принятых мер угроза минимизирована, талые воды проходят через водопропускные сооружения", - проинформировали в акимате.





Акиму Темирского района было поручено принять меры по установке ливневок в селе Шубаркудук.





После осмотра истоков рек Сазды, Тамды аким области отметил необходимость усиления постоянного мониторинга по недопущению паводков в регионе.







