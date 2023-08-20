Алматинцы судятся с акиматом из-за строительства ЖК вместо дороги  

Рассказать друзьям

Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Ерменсай в Алматы уже несколько месяцев судятся с городскими властями. По их словам, акимат мегаполиса выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на красной линии.





На месте нынешней стройки согласно генеральному плану Алматы должна была проходить автодорога, уверяют алматинцы. К ее строительству чиновники должны были приступить. Но вместо этого продали земельный участок, сообщает телеканал AstanaTV





По генплану тут проходит дорога. Она должна тянуться от школы "Тамос", проходить вот здесь и выходить на проспект Аль-Фараби. Вместо этого тут сейчас незаконно строят 14 домов на 240 квартир. Разрешение дало управление архитектуры и градостроительства акимата Алматы. В обход генплана", - рассказал житель микрорайона Ерменсай Марат Макатов.









Алматинцы надеялись, что строительство дороги поможет снизить многочасовые заторы. Сейчас люди от дома до работы и обратно добираются в пробках по полтора часа. После сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию ситуация усугубится, уверены горожане.





Вот эта стройка усугубит наше и так очень тяжелое положение, жителей в микрорайоне Ерменсай, которые страдают от транспортного коллапса. Нам проехать до Аль-Фараби 3-4 минуты. Мы в настоящее время доезжаем за 1,5 часа. Потому что поток машин. И представляете, вот эта еще стройка если построится, это плюс прибавится еще 500 машин", - говорит местная жительница Людмила Сенгирбаева.





Власти на жалобы людей лишь разводят руками, уверяют жители микрорайона. В итоге люди подали в суд на чиновников.





Там вообще по эскизному проекту трехэтажные дома. Но там чердачный этаж. Он больше двух метров. По закону это запрещено. И этот проект он прошел. Опять же урбанистика согласовала. Мы обратились в Комитет строительства и ЖКХ в Астане, который подтвердил нам, что это нарушение", - сказала алматинка Жанна Смаилова.





В управлении городского планирования и урбанистики уверяют: автодороги в генеральном плане нет. Она была внесена лишь в план детальной планировки города. В который после были внесены изменения и вместо дороги решили строить жилой дом. И даже после того как люди предоставили доказательства в суде, что в генплане дорога была, чиновники стоят на своем.





Вы говорите, что нет, документы говорят, что она есть. По генплану она есть. Не просто так. Я вот вам показываю".





Видимо, данная дорога была изменена и был предоставлен земельный участок под строительство жилого дома. Данный проезд зафиксирован в проекте детальной планировки. К сожалению, существует норма, позволяющая вносить изменения в этот документ достаточно часто. Сейчас мы инициируем совместно с Комитетом по делам строительства об изъятии из нормативно-правового поля данного разрешения", - сказал и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев.





Изменить ситуацию и отменить строительство нельзя, отметили в акимате. Единственный выход - решать вопрос в судебном порядке. Люди намерены идти до конца.





Напомним, эти летом власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби. В результате этого на дорогах образовался транспортный коллапс





Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.



