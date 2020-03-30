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Алматы в период карантина ужесточили требования к перевозкам на такси

29.03.2020, 14:55 8641
Алматы в период карантина ужесточили требования к перевозкам на такси
Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Алматы в период карантина ужесточили требования к перевозкам на такси, передает Kazakhstan Today.
 
Официально зарегистрированные службы такси могут продолжать работу. Для этого транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси).
 
По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, в период карантина требования к перевозкам на такси определены в протоколе оперативного штаба. Так, заполняемость легкового транспорта официальных служб такси должна быть не более двух человек (включая водителя), пассажир и водитель должны размещаться в шахматном порядке (по диагонали) на максимально удаленном расстоянии.
 

Вместе с тем усилены требования к соблюдению санитарно-гигиенических мер. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе антисептиками. Водители должны носить медицинские маски", - сообщили в ведомстве.

 
Напомним, на территории города до 00.00 6 апреля 2020 года введены ограничительные меры на передвижение людей и транспорта по городу.
 
 

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