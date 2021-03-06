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Алматы вновь засыпало снегом

05.03.2021 10666
Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today -Сегодня ночью в Алматы начался снегопад с дождем. Город вновь засыпало снегом. Коммунальные службы вышли на расчистку тротуаров и дорог, передает Kazakhstan Today.
 

5 марта, с 03.50, в городе Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег. По состоянию на 09.00 в горных и предгорных районах выпало 15-35 сантиметров снега, в городе 3-10 сантиметров. В целях предупреждения гололедных явлений в верхней части города с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами и сметание снега. В центральной части города посыпка началась с 07.00, использовано 1 120 тонн противогололедных материалов. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов", - сообщили в акимате Алматы.

 
На улицы вышло 545 единиц техники (в том числе 190 пескоразбрасывателей) и 1492 дорожных рабочих.
 
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
 
По прогнозу синоптиков, выпадение снега завершится во второй половине дня. Температура воздуха в Алматы днем 5 марта составляет +2,+4 градуса.
 
Ровно неделю назад в Алматы уже был обильный снегопад. На очистку улиц тогда помимо коммунальных служб вышли волонтеры
 

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