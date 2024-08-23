22.08.2024, 10:24 49321
Антикор предупредил о мошенниках
Фото: gov.kz
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию.
Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении.
В случае получения подобных звонков и рассылок Антикор призывает сообщать в правоохранительные органы Республики Казахстан.
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23.08.2024, 12:17 2476
Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах, сообщает Stop Fake.
Ранее родителей казахстанских школьников встревожили ложные сообщения, появившиеся в родительских чатах и соцсетях о том, что якобы с 15 сентября в республике вводится масочный режим, а школьников отправляют на дистанционное обучение.
Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, не соответствует действительности. Ежегодно утверждается постановление главного государственного санитарного врача РК, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона. Согласно постановлению, с 15 сентября этого года начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций", - заявили в ведомстве.
Подробно с постановлением можно ознакомиться на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
В ведомстве казахстанцев призвали доверять достоверной информации из официальных источников.
23.08.2024, 12:10 2891
Холодную воду отключат в двух районах Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Холодную воду отключат в двух районах Алматы из-за плановых профилактических работ по замене технологического оборудования, сообщили в ГКП "Алматы су".
В частности, 27 августа с 09.00 до 20.00 вводятся временные ограничения по подаче воды в дома, расположенные по адресам:
- Алмалинский район, в контуре улиц: проспект Абая - проспект Жибек жолы - улица Желтоксан - улица Масанчи;
- Бостандыкский район: в контуре улиц Тимирязева - Наурызбай батыра - Абая - Байтурсынова.
Временные ограничения холодного водоснабжения в названных городских секторах необходимы для обеспечения безопасности плановых работ. Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - добавил в "Алматы су".
Ранее президент поручил на особом контроле держать ситуацию с водоснабжением Алматы.
Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.
Кроме того, жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
23.08.2024, 11:32 5206
В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии
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Кызылорда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде ребенок получил инвалидность после посещения детской стоматологии при центральной городской поликлинике, где дантист провел малышу лечение и удаление зуба, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Жительница Кызылорды в связи с заболеванием зубов ее ребенка обратилась в детскую стоматологию при центральной городской поликлинике, где дантист провел ребенку лечение и удаление зуба. На следующий день после лечения у ребенка опухла челюсть, в целом ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы.
Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы. По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медицинского и фармацевтического контроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медицинского обслуживания несовершеннолетнего ребенка", - заявили в суде.
Отмечается, что удаление зуба ему проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнения - воспалительный процесс нижней челюсти.
Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред (...) Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб", - добавили в пресс-службе.
Ранее дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге.
23.08.2024, 11:06 6651
Часть Кульджинского тракта перекроют на двое суток в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы в связи с ремонтом и расширением дороги, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
С 23.00 23 августа до 07.00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт. При движении в северном направлении по ВОАД и ул. Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова", - уточнили в акимате.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
В ведомстве напомнили, что вся информация об ограничении движения размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".
Напомним, в Алматы продолжается реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос.
По данным акимата, открыто движение по двум полосам, однако из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ.
В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время", - пояснили в акимате.
В частности, с 17 до 22 августа движение на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова перекрывалось в ночное время.
22.08.2024, 20:17 22491
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак
Всего в регионе было отловлено более трех тысяч бродячих животных
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Уральск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации, сообщает портал "Мой город".
По словам Берика Иралиева, пойманных животных осматривает и регистрирует ветеринар в специально оборудованных местах временного содержания. Затем проводится дегельминтизация, регистрация с помощью электронного чипа и биостерилизация. После заживления операционных ран в течение 3-10 дней животным делают прививку от бешенства и отпускают обратно на улицу. В 2024 году из областного бюджета выделено 68,2 миллиона тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.
Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В 2024 году по запросам жителей было убито 1461 больное и агрессивное бродячее животное.
В управлении пояснили, что, когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.
Ранее в Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре.
22.08.2024, 15:42 36486
Большинство казахстанцев поддерживают идею строительство АЭС в стране - соцопрос
Идею строительства АЭС поддержали более 53% опрошенных
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране, следует из результатов социального опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
Опрос был проведен в период с 7 по 18 августа 2024 года, объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента, уточнили в институте.
В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году. Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором", - поделились результатами опроса в ведомстве.
Также отмечается, что половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме за или против строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.
В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% - скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
Напомним, эксперты утверждают, что технологии, рассматриваемые для строительства АЭС в Казахстане, - безопасны.
22.08.2024, 11:10 46041
Работы на месте схода оползня в Алматы завершат в октябре 2024 года
Фото: МЧС РК
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района заявил, что работы на месте схода оползня в микрорайоне Тау-Самал, в результате которого погибли четыре человека, завершат в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба акимата.
В октябре этого года будут смонтированы дренажные трубы, арычная система и колодцы. Работы ведутся с марта 2024 года, срок завершения - октябрь текущего года. На эти работы выделено 1,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным акимата, от обломков и разрушенных конструкций очищено 1500 квадратных метров склона, демонтированы железобетонные конструкции объемом 800 кубометров, установлены габионные конструкции объемом 220 кубометров. Продолжается установка тросово-сетчатой системы.
В целях предупреждения оползнеопасной ситуации в феврале 2024 года по поручению акима города была создана рабочая группа для обследования опасных участков. По Медеускому району обследовано 74 участка, из них состояние по 10 - стабильное, не требует проведения дополнительных работ. По 11 участкам с высокой степенью риска будет принято решение по укреплению 5 из них и выкупа оставшихся 6 участков. По 53 - будут проведены комплексные работы в плановом режиме", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
21.08.2024, 17:10 90196
В акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау
Фото: от читателей
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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы прокомментировали прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, передает корреспондент агентства.
Представлена схема трассы сетей водоотведения на основании технических условий ГКП на ПХВ "Алматы Су" для подключения 3-этажного многоквартирного дома (...) В схеме указано о необходимости получения согласия собственников земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при строительстве инженерных сетей, в соответствии с Земельным Кодексом РК", - проинформировали в акимате со ссылкой на управления городского планирования и урбанистики.
Также отмечается, что имеется согласие АО "АЖК" на разработку проекта прокладки трассы канализации в охранной зоне кабельных линий.
При разработке проектной документации, строительстве, эксплуатации и постутилизации магистральных коммуникаций, головных сооружений инженерной инфраструктуры, а также при проведении работ по инженерной подготовке территорий должны приниматься решения, учитывающие интересы смежных территорий и исключающие возможность воздействия опасных явлений и процессов на территорию и проживающее население", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что "при оказании государственной услуги управлением не могут выдвигаться дополнительные требования, такие как предоставление предварительного согласования строительства канализации с жителями близлежащих домов".
Вместе с этим поясняем, что согласование рабочего проекта инженерных сетей управлением не производится. Уведомление о начале строительно-монтажных работ регистрируется в управлении градостроительного контроля. В случае, если жители близлежащих домов считают, что работы производятся с нарушениями, необходимо обратиться с официальным заявлением в управление градостроительного контроля", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?