Атамкулов прокомментировал планы по приобретению запрещенных к эксплуатации самолетов Boeing 737 MАX

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал намерение компании "Эйр Астана" закупить 30 самолетов марки Boeing 737 MАX, передает Kazakhstan Today.

Эксплуатацию Boeing 737 MАX запретили к эксплуатации во всем мире, в том числе и в Казахстане, в марте 2019 года после двух авиакатастроф с участием этих бортов.

Я думаю, что, скорей всего, это было у них намерение и переговоры, а железного или твердого решения о приобретении данного типа воздушных судов у них не было, так как Комитетом авиации МИИР данный тип судов для покупки и эксплуатации на территории Казахстана запрещен", - цитирует Атамкулова Kazpravda.kz .

Министр также ответил на вопрос журналистов о том, будет ли продлен запрет на использование самолетов данной серии.

Думаю, что, скорей всего, этот вопрос будет согласован с международными организациями, которые контролируют вопросы безопасности. При необходимости мы продлим. Для наших граждан в первую очередь важна безопасность, и мы должны быть уверены в воздушных судах, которые приобретаются", - сказал Бейбут Атамкулов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства