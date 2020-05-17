Банки и туроператоры возобновят деятельность в Алматы с 18 мая

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - В Алматы с 18 мая 2020 года снимаются ограничения с деятельности туроператоров, абонентских отделений сотовой связи, БВУ и других организаций финансового сектора, передает Kazakhstan Today.

Снятие ограничений позволит обеспечить занятость еще 34,2 тыс. человек.

При этом карантинные меры в городе по-прежнему продолжаются.

По информации пресс-службы акима Алматы, работа туроператоров, абонентских отделений сотовой связи и компаний финансового сектора возможна при условии выполнения следующего алгоритма:

- ознакомление с положениями постановления главного государственного санитарного врача Алматы;

- подготовка объекта в соответствии с требованиями положений, в числе которых обязательное социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и др.;

- после завершения процесса подготовки - регистрация на сайте infoalmaty.kz и подтверждение того, что объект был подготовлен в соответствии с требованиями положений и гарантирует соблюдение на предприятии прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью.

Стоит отметить, что количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций.

Ранее в Алматы, при условии прохождения аудита, были сняты ограничения с деятельности отдельно стоящих салонов красоты и образовательных центров , объектов в сфере промышленности и строительства, проектных организаций, а также предприятий, осуществляющих следующие виды услуг: "доставка на дом", СТО, шиномонтаж, автомойки и автосалоны по части технического обслуживания, ремонт оргтехники и рекламные агентства.

Запуск работы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и без прохождения аудита осуществили предприятия в сфере транспорта и складирования, информации и связи, финансовых услуг (50% - БВУ, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды, обменные пункты), профессиональные услуги для бизнеса, а также некоторые виды услуг: фотосалоны и цветочные павильоны, парикмахерские, компании по операциям с недвижимым имуществом, издательская деятельность, ремонт обуви и химическая чистка, стирка, непродовольственные магазины до 500 квадратных метров (вне ТЦ, ТРЦ и ТД).

Также с 25 мая в Алматы рассматривается вопрос поэтапного открытия гостиничных комплексов, объектов общепита, ТЦ, ТРЦ и ТД. Это будет возможным в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе.

Информация по алгоритму запуска данных объектов будет представлена дополнительно.

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