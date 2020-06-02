Байбек: Наша общая задача - обеспечить счастливое детство для каждого маленького казахстанца!

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауржан Байбек поздравил маленьких казахстанцев с Днем защиты детей, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья, поздравляю с Международным днем защиты детей. Создание условий для полноценного развития и самореализации детей - один из основных приоритетов партии Nur Otan. В рамках проекта "Бакытты отбасы" партией создан Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защите прав детей. Только за один год его деятельности проинспектировано более 1300 организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. Даны рекомендации по улучшению условий в детских учреждениях", - написал Байбек на своей странице в Инстаграме.





Он отметил, что сегодня депутатами ведется активная работа над законопроектом по защите прав детей и борьбе с семейно-бытовым насилием в рамках рабочих групп мажилиса парламента.

По инициативе партии запущена работа оперативных групп по выявлению насилия в семьях. В ряде регионов созданы центры социальной поддержки для многодетных матерей, психологической поддержки для детей и подростков, проводится обучение родителей особенных детей. Сегодняшний праздник - еще один повод окружить вниманием и заботой каждого ребенка в нашей стране. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя заботе и воспитанию детей. Наша общая задача - обеспечить счастливое детство для каждого маленького казахстанца", - написал Бауыржан Байбек.

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