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Бекшин рассказал о планируемых мерах профилактики менингококковой инфекции во время проведения ЕНТ08.06.2018
Общество  12:01

Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал о мерах профилактики менингококковой инфекции, которые будут приниматься во время ЕНТ, передает Kazakhstan Today.

"С 20 по 30 июня у нас проводится ЕНТ. Это мероприятие будет организовано в 147 точках, где выделяются специальные аудитории в вузах, колледжах и школах... Для этого мы уже обговариваем с МОН РК все вопросы профилактики. То есть они будут проходить под контролем медработников, все точки будут обеспечены аптечками. Понимаем, что будет большое количество людей, продолжительность тестирования 3.50, с организационными моментами где-то в пределах 4 часов", - сказал Бекшин.


Он отметил, что организаторам ЕНТ рекомендовано провести проветривание помещений и влажную уборку с применением специальных дезинфицирующих средств. По возможности тестирование должно проводиться при открытых дверях и окнах.

"Мы будем проводить мероприятия и в местах питания, проживания выпускников школ, которые прибыли на тестирование. Естественно, это будет под контролем. Такие мероприятия, я думаю, что позволят нам избежать новых случаев заражения", - сказал он.
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Бекшин рассказал о планируемых мерах профилактики менингококковой инфекции во время проведения ЕНТ
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