Более 14 тыс. человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины, в том числе 17 казахстанцев - Минобороны РФ

Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине

МОСКВА. 19 МАРТА - За сутки из опасных районов Украины эвакуировано свыше 14 тысяч человек, в том числе 17 казахстанцев, сообщили в Минобороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тысяч 858 человек, из них 63 465 детей", - цитирует РИА Новости начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181 иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 - Узбекистана, 17 - Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре - граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, а также 90 граждан Украины.

По данным Sputnik.kz , на сегодняшний день в Казахстан репатриационными рейсами прибыли 836 человек из Украины.

Как ранее сообщило министерство иностранных дел РК, в городе Катовице (Польша) и в очереди на пересечение украинско-польской границы казахстанцев нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся три казахстанца, в городе Сумы находится один человек, с которым поддерживается регулярная связь.

Также сообщалось, что, по данным дипломатов, в осажденном Мариуполе находятся 18 казахстанцев, но из-за отсутствия интернета и связи узнать об их состоянии невозможно.

Информации от МИД РК об эвакуированных 18 марта казахстанцах пока не поступало.