Более 600 медицинских сотрудников будут дежурить в новогодние праздники

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Главный врач Алматинской городской станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов напомнил алматинцам о мерах безопасности в предстоящие праздничные выходные, передает Kazakhstan Today.

Служба скорой медицинской помощи встречается чаще всего с последствиями несоблюдения правил по использованию пиротехнических изделий. Хочу предупредить, что необходимо внимательно прочитать инструкцию, прежде чем применять пиротехнику. Держать все это подальше от детей. За много лет опыта мы знаем, что именно в предновогоднюю ночь происходят все те нежелательные происшествия, бытовые травмы и ожоги, связанные с использованием пиротехнических изделий. Также среди основных травм встречаются бытовые переломы и ожоги", - сказал Биржан Оспанов.

Главврач отметил, что в новогодние праздники на дежурстве будут находиться 600 человек медицинских сотрудников.

У нас в городе 200 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 65 специализированных бригад педиатрической помощи, готовы оказывать любую экстренную помощь, особенно в предновогоднюю и новогоднюю ночи", - добавил Оспанов.

Напомним, 22 декабря Германия запретила продажу новогодней пиротехники на территории всей страны. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пояснил, что цель запрета на продажу пиротехники в преддверии праздников - защитить больницы от перегруженности и обеспечить уход за все большим количеством пациентов с COVID-19. Отметим, что алматинские власти об аналогичных ограничениях или запретах не упоминали.

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