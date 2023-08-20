Был ли запас воздуха у рабочих в шахте "Казахстанская" после ЧП

Фото: gov.kz

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Караганда. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай на брифинге рассказал, какой запас воздуха был у рабочих в шахте "Казахстанская" после ЧП.





В задымленной атмосфере у шахтеров был запас воздуха... По техническим характеристикам воздуха должно было хватить при ходьбе на один час, при отсидке - на пять часов", - сказал Сергей Огай.





Первый заместитель акима области Вадим Басин сообщил, что на момент начала пожара в шахте находилось 227 человек.





Сразу был введен план ликвидации аварии, на базе шахты был создан оперативный штаб, который возглавил я. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них в Караганде 9 человек и два человека в Шахтинске. По итогам проведения спасательной операции найдены тела двух погибших, поиски троих шахтеров продолжаются. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших шахтеров. Вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме как со стороны компании, так и со стороны государства. Никто не останется без поддержки и внимания", - сказал Басин.





Он сообщил, что после расследования причин несчастного случая, действий персонала материалы будут переданы в суд и суд определит виновных и их ответственность.





В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Это определяется судом", - сказал Басин.





Это групповой несчастный случай. В соответствии с Уголовным кодексом РК, если действительно материалы будут переданы в суд и суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет", - уточнил главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов.





Дополнено 18.08.2023, 15.35





Как сообщил в ходе брифинга руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев, в прошлом году на шахте "Казахстанская" было выявлено более 168 нарушений.





Было привлечено юридическое лицо к административной ответственности. За те грубые нарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления были переданы в экономический суд на приостановку трех объектов. На данный момент, по определению суда были перепроверены эти нарушения", - заявил Кенгирбай Есенеев.

Напомним , на шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 произошло возгорание конвейерной ленты. Всего в шахте находилось 227 человек. Через фланговый ствол из шахты на поверхность вывели 222 работника. 17 августа было обнаружено тело одного рабочего, утром 18 августа было обнаружено тело второго шахтера. Поиск троих рабочих продолжается.





После ЧП были госпитализированы 13 человек. На данный момент в стационарах остаются 11 человек.





По факту пожара на шахте возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).