Бывшего акима Павлодарской области Бакауова освободили от принудительного труда

Павлодар. 15 октября. Kazakhstan Today - Экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова освободили от принудительного труда, передает Kazakhstan Today.

В мае этого года Булат Бакауов получил три с половиной года условно за превышение должностных полномочий, хотя изначально его подозревали в получении взятки. Тогда же Бакауова приговорили к общественным работам, сообщает телеканал КТК

Весь срок бывший аким должен был отрабатывать по 100 часов в год. Однако, как выяснилось, он нашел работу и потому подметать павлодарские улицы не будет. 49-летний Бакауов пошел на сделку с прокурором о полном признании вины. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями , повлекшем тяжкие последствия. По материалам дела, фирма, которая принадлежит племяннику Бакауова, не заплатила 200 миллионов тенге налогов, а влиятельный родственник потребовал от фискалов уменьшить эту сумму в 40 раз. После расследования и суда экс-акиму дали три с половиной года ограничения свободы. И приговорили к принудительному труду в общественных местах.

Данный осужденный состоит на учете службы пробации города Павлодара по установленному месту жительства. Согласно законодательству, нетрудоустроенные осужденные привлекаются к принудительному труду. Однако данная личность трудоустроена. К принудительному труду не привлекается. Информация из личного дела не подлежит разглашению", - сообщила пресс-секретарь ДУИС по Павлодарской области Гульжан Абдугалиева.

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