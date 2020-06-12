Бывший заместитель руководителя администрации президента Майлыбаев освобожден условно-досрочно

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Бывшего заместителя руководителя администрации президента РК Баглана Майлыбаева освободили условно-досрочно, передает Kazakhstan Today.

Осужденный Б. Майлыбаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от неотбытой части наказания. Суд, рассматривая ходатайство, принял во внимание отбытие осужденным установленной законом части наказания, положительную характеристику администрации учреждения, выполнение правил внутреннего распорядка, отсутствие взысканий, 9 поощрений, третью положительную степень поведения, возможность трудоустройства, облегченные условия содержания и отсутствие по делу иска. Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства нет. В связи с этим суд № 2 района Байконыр города Нур-Султана от 14 мая 2020 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Б. Майлыбаева с установлением пробационного контроля сроком на неотбытый срок - 1 год 4 месяца 21 сутки", - сообщили в суде.

Сообщается, что суд возложил на Майлыбаева обязанности являться в органы внутренних дел для отчета о своем поведении, не покидать и не менять место жительства, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы время, не выезжать в другие местности и за пределы Республики Казахстан.

Контроль за поведением осужденного поручен местной полицейской службе по месту жительства. Постановление суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, что судом № 2 Есильского района Астаны 13 июня 2017 года Б. Майлыбаев был осужден по части 4 статьи 361, части 3 статьи 185 УК к 5 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

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