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В Алматы создали call-centre по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС

02.02.2020, 10:28 7993
Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В полиции Алматы создали call-centre по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.
 
"Телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56. Он у нас функционирует специально для коммуникации с населением, в том числе и по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Эта процедура находится на особом контроле главы государства. Ранее МВД обнародовало пошаговый алгоритм временной регистрации автомобилей, ввезённых по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года", - уточнил начальник Управления административной полиции полковник полиции Жандос Мураталиев. 
 
Вместе с тем, в полиции отметили, что звонки на телефон call-centre принимаются в будние дни с 09.00 до 19.00. 
 
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных казахстанцами из ЕАЭС для личного пользования.
 

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