Член совета Ассоциации "Болашак" перечислил 100 млн тенге на борьбу с коронавирусом

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Группа компаний "Alageum Electric" приняла решение выделить 100 млн тенге на благотворительную помощь нуждающимся в период чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции Казахстан оказался перед лицом непростых испытаний, пройти успешно через которые можно только в случае консолидации всего общества, в том числе НПО, крупного бизнеса и государства", - считает член совета Ассоциации "Болашак", топ-менеджер "Alageum Electric" Еркебулан Ильясов. В этой связи группа компаний "Alageum Electric" приняла решение выделить 100 млн тенге на благотворительную помощь нуждающимся в период чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19.

Сообщается, что 50 млн тенге из выделяемой суммы будет направлено в учрежденный по инициативе Первого Президента страны, Лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева общественный фонд Birgemiz для поддержки социально уязвимых слоев населения.

Еще 25 млн тенге будет передано Ассоциации "Болашак" для профилактики пандемии коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Оставшиеся 25 млн тенге планируется направить корпоративному фонду "Нурлы Астана Trust" в город Нур-Султан ввиду того, что в столице зарегистрировано наибольшее число заболевших.

Я уверен, что вместе, общими усилиями мы быстрее и с наименьшими потерями для страны и населения одолеем эпидемию и вернёмся в свой обычный режим работы. Будьте позитивны и берегите себя!" - отметил член Совета Ассоциации "Болашак", топ-менеджер "Alageum Electric" Еркебулан Ильясов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства