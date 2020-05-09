Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК поздравил казахстанцев с Днем Победы

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщили в Посольстве КНР в РК, передает Kazakhstan Today.

9 мая Казахстан отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. 75 лет назад казахстанский народ после продолжительных героических боев одержал победу над фашистской Германией, тем самым внес значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Пользуясь возможностью, хочу выразить высокое почтение всем ветеранам Второй мировой войны! С праздником, дорогие казахстанцы!" - сказал посол.

Он отметил, что сегодня мир столкнулся с серьезной угрозой пандемии коронавируса. Китай и Казахстан, проявляя дух солидарности, помогая друг другу в этот непростой час, мужественно противостоят страшному вирусу и добиваются великих промежуточных успехов. Обе страны предоставили друг другу большое количество гуманитарной помощи. Китай также направил группу медицинских экспертов в Казахстан для оказания помощи местным коллегам в борьбе с эпидемией.

Хочу особо отметить медиков двух стран, которые, не щадя себя, сражаются на передовой борьбы с эпидемией, спасая жизни двух народов. Они - заслуженные герои нашего времени", - отметил он.

Вирус не имеет границ и не знает расы. Солидарность и взаимодействие - это мощнейшее оружие международного сотрудничества для борьбы с вирусом, в том числе в противодействии "идеологическому вирусу", исходящему от отдельных стран. Перед лицом беспрецедентной пандемии китайский народ и народы всех стран мира как никогда объединяются и взаимодействуют, чтобы написать новую главу в формировании сообщества единой судьбы человечества. Китай готов со всеми странами, включая Казахстан, укреплять международное сотрудничество в антиэпидемиологической борьбе в целях построения "Шелкового пути во имя здоровья", а также защиты глобального общественного здравоохранения. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в работе! Желаю скорейшего триумфа наших народов над эпидемией!" - сказал Чжан Сяо.

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