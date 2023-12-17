16.12.2023, 13:41 39931
ЧС в Жамбылской области: временно отменили еще один поезд
Фото: КТЖ
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Тараз. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ухудшение погоды в Жамбылской области стало причиной временной отмены курсирования поезда Актобе - Алматы-1, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов. В связи с этим временно отменяется курсирование поезда № 34 Актобе - Алматы-1 отправлением со станции Актобе", - рассказали в пресс-службе.
Состав по этому маршруту опаздывает более чем на 21 час.
В компании отметили, что всем пассажирам вернут деньги за приобретенные билеты в полном размере стоимости.
Ранее сообщалось, из-за непогоды в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти поездов.
В Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя началась с сильных морозов, которые все еще сохраняются в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
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16.12.2023, 20:42 26791
Казахстан и Китай договорились о совместном строительстве автопромышленного парка в Алматы
Фото: Правительство РК
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский автодилер "Астана Моторс" и китайская автомобилестроительная компания Chery International Co., Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Документ предусматривает развитие стратегического сотрудничества между вышеуказанными предприятиями РК и КНР в области совместного строительства автопромышленного парка в индустриальной зоне Алматы", - говорится в сообщении.
Подписание меморандума произошло в рамках рабочего визита первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра в китайский город Хэфэй.
Первый зампремьера Казахстана провел переговоры с секретарем партийного комитета провинции Аньхой Хань Цзюнем и председателем народного правительства провинции Аньхой Ван Цинсянем. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Аньхой.
Ранее сообщалось, что Скляр и вице-премьер Госсовета КНР обсудили широкий круг межгосударственных вопросов.
16.12.2023, 19:49 28011
Гендиректор МАЭК покинул пост
Жасулан Суюнчалиев покинул пост по состоянию здоровья
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Актау. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост.
В сообщении о своем уходе с должности Жасулан Суюнчалиев поблагодарил сотрудников МАЭК и пожелал успехов организации, пишет региональное издание "Лада".
По информации издания, Жасулан Суюнчалиев покинул пост по состоянию здоровья.
Суюнчалиев возглавил МАЭК 10 декабря в 2022 году. Кто теперь будет главой компании, пока неизвестно.
В составе Мангистауского комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций. Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.
С 21 ноября 2022 года ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром" передано в коммунальную собственность Мангистауской области. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты.
Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы региона.
16.12.2023, 17:31 32401
В столичном аэропорту сообщили причины задержки более 150 авиарейсов
Одна из причин задержки перелетов - ухудшение погодных условий
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны объяснили причины задержки 152 рейсов.
С 11 по 15 декабря был запланирован 341 внутренний и международный рейс из Международного аэропорта Астаны. На этой неделе в столице установилась непогода, столбик термометра показывал -30 градусов (-44 из-за ветра). В результате 152 регулярных рейса были задержаны по разным причинам", - проинформировали в аэропорту Астаны.
Используя статистическую информацию, пресс-служба Международного аэропорта Астаны определила топ-3 причины задержки рейсов.
Во-первых, позднее прибытие самолета в Международный аэропорт Астаны. По этой причине за 5 дней было задержано 96 рейсов. То есть перед вылетом из Астаны по назначенному маршруту самолеты авиакомпаний прилетают позже предыдущего рейса, тратят некоторое время на переоборудование, уборку и заправку самолета и не успевают вылететь в назначенное время", - объяснили в пресс-службе аэропорта.
Как отметили в пресс-службе, 17 рейсов перенесены из-за длительного времени, необходимого для очистки самолета от снега или льда и обработки его противообледенительной жидкостью.
В-третьих, плохая погода. Из-за ухудшения погодных условий с 11 по 15 декабря в столичном аэропорту были задержаны 12 рейсов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на этой неделе в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просил горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
16.12.2023, 11:37 42536
В пяти областях Казахстана ограничили движение на дорогах из-за непогоды
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской и Атырауской областях ввели ограничение движения для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, дождь, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 8 участках автодорог республиканского значения в 5 областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Алматинской области ввели ограничение на участке Алматы - Ташкент - Термез (59-143-й км), близ села Жанакурылыс и границы Жамбылской области.
В Атырауской области ограничение действует на участке Актобе - Атырау - российская граница (на Астрахань) (712-893-й км), близ поселка Жанбай.
В Жамбылской области ограничили движение на участках Алматы - Ташкент - Термез (95-й км), близ села Кенен и Кайнар (новый перевал Кордай); Шу - Кайнар (56-й км); Алматы - Ташкент - Термез (239-593-й км), рядом село Кайнар и граница Туркестанской области; Алматы - Ташкент - Термез (143-238-й км), граница Алматинской области и село Кайнар.
В области Жетысу введено ограничение на участке Ушарал - Достык (станция Коктума - станция Достык).
В Туркестанской области ограничили движение на участке Алматы - Ташкент - Термез (593-654-й км), граница Жамбылской области и село Машат.
По информации "КазАвтоЖол", сейчас на автодорогах республиканского значения задействовано 252 единиц техники.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды на юге Казахстана частично были закрыты дороги в 6 областях.
В Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя началась с сильных морозов, которые все еще сохраняются в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
15.12.2023, 20:37 63581
ЧС в Жамбылской области: временно отменили курсирование пяти поездов
Фото: freepik.com
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Тараз. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
В связи с этим временно отменяется курсирование следующих составов:
- № 10 Нур-Султан-1 - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря на одну дату;
- № 9 Алматы-2 - Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря на одну дату;
- № 29/30 Атырау - Алматы-1 отправлением со станции Атырау 16 декабря, обратно со станции Алматы-1 18 декабря на одну дату;
- № 3 Алматы-2 - Нурлы жол отправлением со станции Алматы-2 сегодня, 15 декабря, обратно со станции Нурлы жол 16 декабря на один рейс;
- № 505/506 Алматы-2 - Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря, обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.
С 12 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участках транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай по направлению Шымкент - Тараз - Отар.
По информации Министерства транспорта, по состоянию на 15.30 15 декабря обеспечена очистка проезжей части от снега по одной полосе на всем протяжении вышеуказанных закрытых участков, начат пропуск скопившихся автомобилей под сопровождением полиции. Однако участки остаются закрытыми до завершения уборочных работ.
На двух участках задействовано 80 единиц дорожной техники и 230 сотрудников. В настоящий момент дорожные службы занимаются расширением проезда на закрытых участках. Помимо техники АО "НК "КазАвтоЖол" мобилизованы силы подрядных компаний с ближайших объектов строительства и реконструкции дорог.
15.12.2023, 20:22 64846
В Алматы изменили график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак
В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По просьбе предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, изменен график пропускного режима по дороге Медеу - Шымбулак, сообщили в акимате города.
С 16 декабря въезд разрешен до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб. Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.
В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех.
Ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор Мохнатка и Горельник.
С 25 октября по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок.
Вдоль дороги будет построена ливневая канализация. Комплексные работы будут продолжаться всю зиму и завершатся осенью 2024 года.
15.12.2023, 14:25 73306
В Алматы полицию перевели на усиленный режим службы
Мера вызвана необходимостью обеспечить порядок и безопасность в преддверии Дня Независимости
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Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения общественного порядка, своевременного предупреждения и пресечения преступлений, а также иных противоправных действий в период празднования Дня Независимости Республики Казахстан полиция Алматы переведена на усиленный режим несения службы.
Глава департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров в обращении к городскому гарнизону отметил, что перед полицией в преддверии праздника стоит задача обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан.
Во время строевого смотра было проверено обмундирование сотрудников строевых подразделений, состояние автотранспорта, а также технических средств. Кроме того, наряды полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров, информирует Polisia.kz.
Напомним, в МВД казахстанцев попросили сообщать о незаконной вырубке елок.
15.12.2023, 12:43 61501
Сообщать о незаконной вырубке елок просит казахстанцев МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана запустило акцию "Ель", направленную на выявление и пресечение экологических правонарушений.
В ведомстве казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке елок.
Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира", - сообщает Polisia.kz.
Полицейские предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП (от 172 500 до 517 500 тенге).
Если в результате противоправных действий причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.
Если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки елок или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону 102", - обратились к казахстанцам в МВД.
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