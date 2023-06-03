Что волнует школьников в День защиты детей   

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В День защиты детей школьники поделились, какие новшества в законодательстве их не устраивают, передает корреспондент агентства.





Многих детей не устраивают новые законы, которые передали Министерство образования (Просвещения. - Прим. ред.). В первую очередь то, что продлили учебу", - сказала ученица школы-лицея №62 Асылай Ахметова.









Участники детско-юношеской организации "Жас Улан" организовали шествие родителей и детей. Плакатами и слоганами ребята решили привлечь внимание к проблемам, которые их волнуют. Школьники поднимают вопросы экологической культуры населения, среди лозунгов есть и патриотические.





С плакатами "Здоровье - главное богатство", "Моя родина - моя опора", "Это не мой мусор, это моя планета", "Наш дух высок, как и наши мечты" дети прошли по столичному бульвару Нуржол.





Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.





Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.





В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.





Он заявил, что решать этот вопрос должно Министерство просвещения.









Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Я уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", - пояснил Аймагамбетов.





В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.









Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - заявил Бейсембаев.





Он заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено, а далее окончательное решение будет за экспертным сообществом.





Позже стало известно, что в Минпросвещения еще раз рассмотрят сроки окончания учебного года.





На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.





Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.





Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.





Депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике решение о продлении учебного года в Казахстане.







