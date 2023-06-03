Хватит ставить эксперименты на наших детях - казахстанцы высказались о продлении учебного года

Ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль

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Электросамокаты совсем недавно вошли в нашу жизнь, но уже стало очевидно, что это не просто развлечение, а полноценный городской транспорт, отмечают в компании по прокату самокатов Whoosh.





Как известно, чтобы управлять транспортом, нужно проходить обучение и подтверждать свои навыки. Не говоря уже о том, что движение транспорта подчиняется особым правилам. Справедлив ли такой же подход в отношении электросамокатов? Рассуждает Даниил Капцан, руководитель по международным коммуникациям Whoosh.





Когда в города пришел кикшеринг, поначалу никто не понял, что, по сути, появилось новое транспортное средство. В правила дорожного движения Казахстана еще не было внесено понятие "электросамокат", что давало самокатчикам некоторую свободу пренебрегать принципами безопасности. В первую очередь это касается частных самокатов, поскольку на шеринговых нарушать правила сложнее: как минимум не получится превысить установленную скорость в 25 километров в час. Но даже это не является гарантией аккуратного вождения. Отсюда и скепсис по отношению к электросамокатам со стороны горожан и муниципальных властей.





Сам по себе электросамокат безопасен. Небезопасно безответственное вождение. И чтобы вызвать доверие к новому виду транспорта, важно донести эту мысль до людей и научить их пользоваться самокатами правильно - так, чтобы не мешать другим и не навредить себе. Именно эта идея стоит за школой вождения Whoosh, запущенной нами в 2021 году.





Отучиться в ней проще простого: ознакомься с подробным и понятным сводом правил, пройди тест и получи промокод на скидку за успешное прохождение. На специальной онлайн-странице можно узнать, как управлять самокатом и парковать его, что на нем можно делать, а что нет. Также там доступны рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях (например, при столкновении с пешеходом) и другие полезные советы: как обезопасить себя на самокате в плохую погоду, безопасно пересекать бордюры, зачем снижать скорость, проезжая мимо арки. А на ежегодных мероприятиях офлайн все желающие могут отточить свои навыки на площадке с искусственными препятствиями, в присутствии знающего инструктора.





В 2022 году школа вождения Whoosh пришла и в Казахстан и была встречена большим интересом со стороны горожан самых разных возрастов. Суммарно в трех странах обучение в школе офлайн прошли 4,5 тысячи человек (2,5 тысячи - в Казахстане), которые после экзамена совершили 8,5 тысячи поездок по промокоду. Причем почти половина этих поездок пришлась на новичков - тех, кто раньше не пробовал кататься на самокате.





Польза школы не ограничивается формированием культуры аккуратного вождения - она также дает возможность укрепить сотрудничество с муниципальными властями. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга помогает повысить доверие администраций и понять, что он способен решить многие городские проблемы - например, вопрос транспортной доступности отдаленных районов и дорожных пробок. Уже сейчас мы видим, как наша инициатива меняет отношение к этому виду транспорта, встраивая его в современную городскую инфраструктуру.





Однако ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль. Водители транспорта должны принимать самокатчиков за полноправных участников дорожного движения, а пешеходам стоит вести себя спокойно и предсказуемо, не нарушая уже существующие правила. Например, сейчас нередко можно увидеть, как пешеходы прогуливаются по велодорожкам, а автомобили совершают маневры, заезжая на выделенные для велосипедистов полосы.





Немалое значение в создании комфортных условий для всех участников дорожного движения играют и регуляторные инициативы. Сегодня взрывной рост популярности электросамокатов как нового средства передвижения в мегаполисах побуждает власти в разных странах и городах обновлять ПДД и прописывать правила для СИМ. Например, в Москве и Минске электросамокаты уже получили правовой статус.





Введение в Казахстане единого стандарта, где были впервые установлены требования к электросамокатам и условия их использования, стало первым шагом к их гармоничной интеграции в транспортную систему. Логичным продолжением станет обновление правил ПДД, в которых будут отражены интересы и учтены потребности всех участников дорожного движения.





Сейчас парламент Республики Казахстан обсуждает внесение поправок в закон о дорожном движении. В частности, речь идет об ограничении скорости движения электросамокатов по тротуарам до 6 километров в час и введении для пользователей требования обладать водительским удостоверением, а также носить шлем при выезде на проезжую часть.





Опыт показывает, что излишние ограничения не повысят безопасность участников дорожного движения, а только вызовут дополнительное напряжение на дорогах. Если предложенные поправки вступят в силу, жители Казахстана едва ли почувствуют улучшение ситуации на дорогах. Самокатчики лишатся удобного способа передвижения, а город - возможностей, которые создает микромобильность. Ведь электросамокаты помогают разгрузить общественный транспорт, сократить пробки, а также снизить выбросы выхлопных газов. Более того, введение ограничений в первую очередь затронет сервисы кикшеринга, а значит, на дорогах вырастет количество частных устройств, над которыми нет никакого внешнего контроля.





В средне- и долгосрочной перспективе развитие инфраструктуры является более эффективным вложением усилий в обеспечение безопасности, чем установление запретов и ограничений. Согласно мировой практике, количество ДТП с участием электросамокатов резко снижается при разведении потоков: пешеходов, СИМ и остального транспорта. Так, например, в Копенгагене удалось снизить аварийность на перекрестках за счет нанесения специальной разметки, указывающей траекторию движения велосипедистов. Эффективно развести потоки помогает развитая инфраструктура, учитывающая потребности всех участников дорожного движения. Выделенные полосы, ограждения, съезды/въезды и пересечения формируют безопасную среду, где у каждого есть свое место, а правила комфортного сосуществования понятны всем.





Рост микромобильности - это тренд, который не может игнорировать ни один мегаполис. Сегодня электросамокаты перестали быть развлечением и дополняют транспортную систему города. Подобно автомобилям при первом их появлении в жизни людей, СИМ нуждаются не в ограничительных мерах, а в безбарьерной инфраструктуре и продуманном своде правил, которые бы легализовали их как участника движения.





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