Волонтеры Алматы объединились для помощи в борьбе с COVID-19

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В мегаполисе с участием городских волонтерских организаций на базе Молодежного лофт-центра действует оперативный волонтерский штаб, сообщили в пресс-службе акимата, передает Kazakhstan Today.

Основной деятельностью волонтерского штаба является оказание помощи нуждающимся категориям населения согласно санитарно-противоэпидемиологическим мерам, общественный мониторинг, социальный опрос жителей и домов, разъяснительная работа среди жителей, оказание помощи городским коммунальным службам города и т.д.", - говорится в сообщении.

В работе волонтерского штаба задействованы более 100 постоянных волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и тренинги по мерам предосторожности, правилам поведения во время чрезвычайного положения.

Для волонтеров созданы условия индивидуальной защиты (специальные одежды, маски, стерильные перчатки, бахилы, антисептики) для соблюдения мер безопасности, а также они обеспечиваются специальным транспортом и питанием.

В здании проводится дезинфекция на постоянной основе, учтены для оперативной диагностики волонтеров медицинские пункты, которые оснащены аптечками и средствами первой помощи, дежурные врачи, которые проверяют волонтеров 2 раза в день.

На данный момент волонтеры помогают по следующим направлениям:

- помощь нуждающимся и социально уязвимым горожанам (согласно предоставленному списку управления социального благосостояния помогают одиноким жителям, которые имеют степень инвалидности, пожилым людям - развозка продуктов питания, лекарственных препаратов и т.д.);

- общественный мониторинг (мониторинг предприятий которые подлежат закрытию, помощь городским службам и органам и т.д.);

- информационный штаб волонтеров (информационно-разъяснительная работа, прием звонков, проведение социальных опросов жителей и домов и т.д.).

У волонтеров имеются специальные бейджи с порядковыми номерами и печатью акимата города Алматы.

Фейсбуке Волонтерский штаб работает с 08.00 до 20.00, телефон 279-16-91, аккаунты в Инстаграме

Уважаемые алматинцы! Мы волонтеры города, готовы приложить все усилия и максимально помощь жителям нашего города, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке в изменившихся условиях. Вместе мы справимся!!! #Bizbirgemiz", - обратились волонтеры к жителям города.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждены 57 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 23 случая, в Нур-Султане - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства