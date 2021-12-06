Дедовщина в интернате Степногорска: из учебного заведения отчислили семерых учащихся

Результатами проверки поделилась заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Гульнара Тасбулатова.
Была проведена беседа с директором школы-интерната Турсынбаем Токкужиновым, с и. о. заместителя по воспитательной работе по происшествию. Педагог-психолог провел анкетирование, в котором приняли участие 88 человек. Оно содержало вопросы такого характера: поступали ли угрозы, ругательства, оскорбления, требовали ли у вас деньги, отбирали ли еду, применялась ли в отношении вас физическая сила. Результаты анкетирования показали наличие фактов буллинга, угроз физическим насилием, были факты, когда отбирали еду и вымогали деньги", - пояснила Тасбулатова.
Анализ документов по организации учебно-воспитательного процесса показал отсутствие выстроенной системы воспитательной работы, плана внутришкольного контроля, программ социального педагога и педагога-психолога.
На момент проведения проверки из имеющихся девяти камер видеонаблюдения работали только семь. Время и дата на записях выставлены неверно, что не позволит уточнить, в случае необходимости, когда произошло то или иное. Требуется ремонт в учебном корпусе общежития. В туалете встречаются оголенные провода, отсутствуют дверные ручки в комнатах воспитанников.
Вместо дверных ручек просто веревки. Местами отпала штукатурка, кафель. Поломанные тумбочки и полки для работы", - добавила Тасбулатова.
По словам спикера, вызывает обеспокоенность и большая текучесть кадров интерната.
Руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев рассказал, что за избиение учащихся четыре воспитанника отделения вольной борьбы и трое наблюдавших за всеми действиями были отчислены из учебного заведения, пишет "Казинформ".
В этот интернат назад этих детей не примут. Дети вернулись в обычные школы. Двое из них уехали в Нур-Султан, трое - в Красный Яр, один - в Акколь, один живет в Степногорске. Комиссией было рекомендовано поставить их на учет", - отметил Букубаев.
Ранее директор интерната-колледжа был освобожден от занимаемой должности. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей воспитатель Ж. Хабахай, тренер-преподаватель отделения вольной борьбы А. Калижанов, и.о. заместителя директора по воспитательной работе А. Курманбаева и заместитель директора по спорту М. Макишев были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.
Департамент полиции Акмолинской области начал досудебное расследование по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и части 2 по статье 194 (Вымогательство).
Потерпевшим школьникам оказана психологическая помощь. В данный момент они находятся под постоянным присмотром психолога и социального педагога. За медицинской помощью не обращались, их психологическое состояние удовлетворительное. Родители пострадавших учащихся были вызваны в школу-интернат-колледж. С ними была проведена беседа, и они изъявили желание, чтобы дети в дальнейшем остались в интернате для продолжения учебы и тренировочных занятий", - добавил Букубаев.
Напомним, ранее появилось видео, запечатлевшее дедовщину в ОСШИКОР города Степногорска. Аким Акмолинской области провел выездное совещание, на котором было поручено рассмотреть вопрос о привлечении из-за инцидента к дисциплинарной ответственности ряда чиновников региона.