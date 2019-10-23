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ДГД Алматы напоминает малому бизнесу о необходимости перехода на упрощенный режим работы до 2020 года

22.10.2019, 12:14 13204
Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - С 1 января 2020 года сокращается перечень видов деятельности, осуществляющих свою деятельность на основе режима патент, сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
С 2020 года в Перечень видов деятельности, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, будут входить:
 
1) штукатурные работы; 
 
2) столярные и плотницкие работы; 
 
3) работы по покрытию полов и облицовке стен;
 
4) малярные и стекольные работы; 
 
5) деятельность такси; 
 
6) грузовые перевозки автомобильным транспортом; 
 
7) управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе; 
 
8) деятельность в области фотографии; 
 
9) переводческое (устное и письменное) дело; 
 
10) сдача в имущественный наем (аренду); 
 
11) сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств; 
 
12) прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря; 
 
13) прокат видеозаписей и дисков; 
 
14) прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; 
 
15) сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования; 
 
16) сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; 
 
17) услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга; 
 
18) услуги образования в сфере культуры; 
 
19) услуги в области прочего образования; 
 
20) вспомогательные образовательные услуги; 
 
21) деятельность в области искусства; 
 
22) ремонт компьютеров и периферийного оборудования; 
 
23) ремонт коммуникационного оборудования; 
 
24) ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров; 
 
25) парикмахерские услуги;
 
26) маникюр и педикюр;
 
27) ветеринарные услуги; 
 
28) услуги по обработке земельных участков; 
 
29) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 
 
30) услуги носильщиков на рынках, вокзалах; 
 
31) изготовление и ремонт музыкальных инструментов; 
 
32) выпас домашних животных.
 
Кроме того, необходимо учесть, что для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 года обязаны применять контрольно-кассовые машины.
 
Как отметили в налоговом ведомстве, патент наиболее удобный способ для ведения малого бизнеса. Этот режим налогообложения не вызывает проблем с составлением отчетности и продлевается: ежемесячно, ежеквартально либо один раз в год. Регистрация ИП на основе патента производится в налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности.
 

Если вашего вида деятельности нет в данном списке, вам необходимо до 1 января 2020 года подать заявление о переходе со специального режима патент на режим на основе упрощенной декларации либо специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета", - сообщили в ДГД.

 
При этом если предприниматель не успеет до 1 января 2020 года перейти самостоятельно, то в автоматическом режиме он будет переведен на общеустановленный режим деятельности, после чего в течение года он не сможет изменить режим работы.
 
Как отметили в ДГД, согласно статистике за 9 месяцев 2019 года в Алматы применяют: специальный налоговый режим на основе патента - 33 390 (ставка 1%), специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации - 117 989 (ставка 3% предельный доход за полугодие - 60 695 950), общеустановленный режим - 9145 (ставка 10% предельный доход за полугодие-отсутствует), специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета - 173 (ставка 10% предельный доход за полугодие - 30 956 500).
 

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обращаться в управление государственных услуг департамента государственных доходов по городу Алматы, проспект Абылай хана, 93/95, кабинет 417, телефон для справок: 267 68 98 или в органы государственных доходов по месту осуществления бизнеса", - добавили в ведомстве.

 

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