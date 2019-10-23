ДГД Алматы напоминает малому бизнесу о необходимости перехода на упрощенный режим работы до 2020 года

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - С 1 января 2020 года сокращается перечень видов деятельности, осуществляющих свою деятельность на основе режима патент, сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, передает Kazakhstan Today.

С 2020 года в Перечень видов деятельности, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, будут входить:

1) штукатурные работы;

2) столярные и плотницкие работы;

3) работы по покрытию полов и облицовке стен;

4) малярные и стекольные работы;

5) деятельность такси;

6) грузовые перевозки автомобильным транспортом;

7) управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;

8) деятельность в области фотографии;

9) переводческое (устное и письменное) дело;

10) сдача в имущественный наем (аренду);

11) сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;

12) прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;

13) прокат видеозаписей и дисков;

14) прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

15) сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;

16) сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

17) услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;

18) услуги образования в сфере культуры;

19) услуги в области прочего образования;

20) вспомогательные образовательные услуги;

21) деятельность в области искусства;

22) ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

23) ремонт коммуникационного оборудования;

24) ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;

25) парикмахерские услуги;

26) маникюр и педикюр;

27) ветеринарные услуги;

28) услуги по обработке земельных участков;

29) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

30) услуги носильщиков на рынках, вокзалах;

31) изготовление и ремонт музыкальных инструментов;

32) выпас домашних животных.

Кроме того, необходимо учесть, что для предпринимателей, осуществляющих расчеты с бюджетом по патенту, с 1 января 2020 года обязаны применять контрольно-кассовые машины.

Как отметили в налоговом ведомстве, патент наиболее удобный способ для ведения малого бизнеса. Этот режим налогообложения не вызывает проблем с составлением отчетности и продлевается: ежемесячно, ежеквартально либо один раз в год. Регистрация ИП на основе патента производится в налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности.

Если вашего вида деятельности нет в данном списке, вам необходимо до 1 января 2020 года подать заявление о переходе со специального режима патент на режим на основе упрощенной декларации либо специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета", - сообщили в ДГД.

При этом если предприниматель не успеет до 1 января 2020 года перейти самостоятельно, то в автоматическом режиме он будет переведен на общеустановленный режим деятельности, после чего в течение года он не сможет изменить режим работы.

Как отметили в ДГД, согласно статистике за 9 месяцев 2019 года в Алматы применяют: специальный налоговый режим на основе патента - 33 390 (ставка 1%), специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации - 117 989 (ставка 3% предельный доход за полугодие - 60 695 950), общеустановленный режим - 9145 (ставка 10% предельный доход за полугодие-отсутствует), специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета - 173 (ставка 10% предельный доход за полугодие - 30 956 500).

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обращаться в управление государственных услуг департамента государственных доходов по городу Алматы, проспект Абылай хана, 93/95, кабинет 417, телефон для справок: 267 68 98 или в органы государственных доходов по месту осуществления бизнеса", - добавили в ведомстве.

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