Должностные лица облздрава Кызылординской области подозреваются в хищении 98 млн тенге

Кызылорда. 26 июня. Kazakhstan Today - Должностные лица управления здравоохранения Кызылординской области подозреваются в хищении 98 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления здравоохранения области по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в сумме 98,2 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

По информации ведомства, подозреваемые приобрели медицинские изделия у ряда частных компаний по завышенной стоимости, тем самым нарушив нормы постановления правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг".

Окончательное решение о степени вины будет вынесено судом.

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