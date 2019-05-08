Дожди ожидаются во вторник на западе Казахстана, пыльная буря - на юге

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - Во вторник на западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, на юге - пыльная буря, на западе возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами - туман.

Акмолинской , Карагандинской областях местами ожидается на почве заморозки до 3 градусов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства