Единый часовой пояс: депутат рассказал, кому принадлежит идея о переводе стрелок

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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября в Алматы прошла презентация монографии "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации", сообщили в генконсульстве Китая в Алматы.









На мероприятии выступили генеральный консул КНР Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов и директор Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования Казахстана Сейдуманов. В презентации приняли участие около 80 экспертов, ученых и представителей СМИ.









Цзян Вэй отметила, что под стратегическим руководством глав государств отношения между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Обе стороны активно содействуют согласованию стратегий развития и, как партнеры на пути модернизации, считают необходимым обмениваться опытом государственного управления для содействия общему процветанию и развитию. Китайская сторона приветствует инициативу Казахстана, направленную на расширение исследований и популяризацию китайско-казахстанских отношений, что представляется важной возможностью в рамках публикации данной монографии.









Монография подготовлена под руководством Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки и высшего образования Казахстана и включает более 30 статей ведущих казахстанских и китайских ученых. В издании представлен всесторонний обзор истории и результатов двустороннего сотрудничества, проанализированы возможности и перспективы развития казахстанско-китайских отношений в условиях современной международной обстановки и предложены рекомендации для их дальнейшего укрепления.