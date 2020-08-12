Единый портал госпрограмм и Портал государственных СМИ запустили в РК

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития сообщило о запуске в работу двух новых порталов, передает Kazakhstan Today.

На Едином портале государственных программ размещается вся информация о ходе и этапах реализации госпрограмм, об ответственных и контролирующих их органах, мультимедийное содержание с инструкциями, инфографикой и так далее. Контент портала будет постоянно обновляться, в ближайшее время произойдет его интеграция со специальным каналом в Youtube. Портал государственных СМИ ежедневно публикует официальную информацию со всех регионов Казахстана, а также новости от центральных государственных органов. Благодаря этому СМИ читатели и журналисты могут получать и использовать информацию из первоисточников", - проинформировали в пресс-службе МИОР.

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