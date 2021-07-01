Экологическое обследование территории Семипалатинского полигона завершится в этом году

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В 2021 году завершится экологическое обследование территории Семипалатинского полигона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане в 2021 году планируется завершить комплексное экологическое обследование всей территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Общая площадь, охваченная исследованиями, составляет 18 311 квадратный метр (100% территории). В результате обследования будет определено радиоэкологическое состояние всей территории бывшей испытательной площадки", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев на отчетной встрече перед населением.
К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона планируется принять закон Республики Казахстан "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона.
Ранее в Министерстве энергетики Казахстана заверили, что уровень радиации вблизи Семипалатинского полигона не представляет опасности для населения.
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