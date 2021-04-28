Минэнерго: Уровень радиации вблизи Семипалатинского полигона не опасен для населения

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Министерстве энергетики Казахстана заверили, что уровень радиации вблизи Семипалатинского полигона не представляет опасности для населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный ядерный центр Республики Казахстан в 2021 году планирует завершить обследование радиоактивного загрязнения земель Семипалатинского испытательного полигона, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Национальный ядерный центр РК начал выполнять работы по исследованию влияния ядерных испытаний на территорию полигона и вблизи него в 2008 году. Специалисты изучают состояние воды, воздуха, растений и животного мира. Некоторые методы исследования разработаны Национальным ядерным центром РК. На сегодняшний день обследовано около 90% территории полигона.

Мониторинг состояния окружающей среды позволяет вовремя обнаруживать негативные изменения радиационной обстановки, влияющие на безопасность окружающей среды и населения. Для изучения воздушной и водный среды на территории полигона и за его пределами созданы пункты мониторинга, на которых проводится отбор проб для дальнейшего анализа в специальных лабораториях. В настоящее время существует 4 пункта мониторинга воздушной среды и 8 пунктов мониторинга водной среды. Всего планируется создать 22 пункта мониторинга. Результаты проводимого мониторинга показали, что максимальные содержания радиоактивных элементов в воздухе обнаружены непосредственно в месте проведения ядерных испытаний. При этом вне загрязненных участков полигона присутствие "долгоживущих" радиоактивных элементов (америций, цезий или стронций) не обнаружено", - говорится в сообщении.

Мониторинг показал, что в целом текущее радиационное состояние воздушной и водной среды на полигоне и за его пределами стабильное и опасности для населения не представляет. Исключение составляют радиоактивно загрязненные участки испытательных площадок, где были проведены ядерные испытания.





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