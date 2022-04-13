ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал акцию алматинцев против строительства нового ЖК

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Я считаю, что не зря создавались общественные советы законом президента РК, где все эти моменты отрабатываться непосредственно с населением, но, как мы понимаем, общественные советы тоже работают спустя рукава, если так можно выразиться, поэтому вопросов действительно много и к администрации города", - сказал Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
По его мнению, в первую очередь должны работать общественные советы города, то есть привлекать население.
Скверы, парки ни в коем случае нельзя трогать! Это нонсенс! У нас ситуация в городе катастрофическая, поэтому ни одно дерево, ни один парк не должен затрагиваться. (…) По поводу нового ЖК необходимо все проверять. Нельзя строить в центре (…), поэтому если будут и дальше там такие акции, то мы тоже присоединимся", - заявил представитель экоальянса Байтақ Болашақ.
Ситуацию также прокомментировала юрист общественник Асель Есентугелова.
К выходу людей на улицу с плакатами отношусь с печалью, так как это признак того, что, чтобы быть услышанными, жителям приходится кричать! Стоять с плакатами и требовать законного решения проблем, которых не должно быть", - сказала она.
По словам юриста, "строительство ЖК - это снова нагромождение проблемы, снова создание напряженности. Строительство школы государственной общеобразовательной - это необходимость. Частная школа - это пробки, проблемы с парковкой, и не все могут местные жители там обучаться".
Считаю, что необходимо пересматривать приобретение всех проблемных участков застройщиками и получение ими АПЗ до 2021 года комиссионно. Так, история многих участков такова, что участок долгое время находился в собственности банка как проблемный залог. Государству необходимо указанные участки выкупать у банка по "остаточной", - добавила Асель Есентугелова.
Напомним, жители нескольких домов в центре Алматы в субботу протестовали против строительства жилого комплекса и школы.