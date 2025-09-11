Эксплуатацию семи воздушных судов приостановили после внеплановой проверки в Казахстане

Эксплуатантам АОН запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму

Рассказать друзьям

Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана с 25 августа внепланово проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) и выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации, - Авиационная администрация Казахстана с 25 августа внепланово проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) и выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.





Эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений, сообщили в Минтрансе, озвучивая результаты проверки.





Авиационная администрация продолжает работу по контролю за деятельностью эксплуатантов АОН, в том числе по обращениям физических лиц о фактах незаконных полетов, а также через мониторинг публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях.





В ведомстве отметили, что в последнее время в социальных сетях участились рекламы "эксклюзивных", "обзорных", "экскурсионных" и т.п. полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений.





Эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования будут привлекаться к предусмотренной законами ответственности", - предупредили в ведомстве.





Напомним, внеплановую проверку малой авиации в Казахстане объявили после двух крушений частных легкомоторных самолетов.



