Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сунгат Есимханов освобожден от должности вице-министра энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года Есимханов Сунгат Куатович освобождается от должности вице-министра энергетики РК в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт, в 2007 - Карагандинский институт актуального образования "Болашак". Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО "Алюминий Казахстан", где проработал до 2000 года. В 2001-2007 годы занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по Астане, Актау, Караганде. В 2008-2010 годах возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области. В 2010-2013 годах - президент АО "Казахэнергоэкспертиза". В 2013-2014 годах работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. С августа 2014 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. С ноября 2018 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК

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