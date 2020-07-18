FlyArystan запустила услугу по доставке медикаментов

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Первый казахстанский лоукостер FlyArystan будет перевозить медикаменты по Казахстану, передает Kazakhstan Today.

В авиакомпании сообщили, что новая услуга по перевозке коммерческой корреспонденции будет доступна с 18 июля 2020 года, посылки можно отправлять из города Алматы в Павлодар, Костанай, Семей и Караганду, из Нур-Султана в города Семей, Костанай и Актау.

К отправке принимаются посылки до 3 килограммов, оплачивать и передавать которые необходимо через агентов авиакомпании "Эйр Астана" в аэропортах Алматы и Н. Назарбаев. Забирать посылки в аэропорту города получателя возможно через час после прибытия рейса в течение одного часа. Стоимость услуги начинается от 2 800 тенге", - рассказали в авиакомпании FlyArystan.

К перевозке допускаются: маски, перчатки, костюмы; сухие лекарства в упаковке завода-производителя; препараты в ампулах в упаковке завода-производителя, дополнительно упакованные в полиэтиленовый пакет; перевязочные материалы (бинты, пластыри); шприцы и системы в упаковке производителя.

Согласно требованиям безопасности, к перевозке не принимаются: лекарства в жидком виде, биообразцы, лабораторные анализы, медикаменты, требующие температурного режима, и медикаменты, упакованные с хладагентом", - уточнили в компании.

Дополнительная информация доступна по телефонам +7 (727) 356 09 50, +7 (727) 270 30 53, + 7 (702) 702 01 59 и по электронной почте mymail@airastana.com.

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