FlyArystan открывает рейсы в Прагу

Фото: instagram/flyarystan
АКТАУ. 17 МАЯ - Бюджетная авиакомпания FlyArystan открывает продажу билетов по направлению Актау - Прага - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стоимость перелета Актау - Прага начинается от 48 280 тенге. Рейсы будут осуществляться с 12 июня по воскресеньям с добавлением второй частоты по четвергам с 6 июля. Билеты доступны в мобильном приложении и на сайте авиакомпании.
Прага - первый европейский город в маршрутной сети FlyArystan, поэтому мы с особой радостью открываем новое направление для путешествий казахстанцев в Пражский град. Это один из самых красивых городов Центральной Европы, где средневековые соборы соседствуют с современной инфраструктурой и городскими событиями. Помимо студентов из Казахстана, которые составляют одну из многочисленных групп иностранных студентов, желающие оздоровиться смогут отправиться в один из лучших санаторных курортов Европы - Карловы Вары", - поделилась новостью директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.
FlyArystan будет совершать рейсы из Актау в аэропорт Праги, который расположен в 17 км от чешской столицы. Из аэропорта ходят автобусы городского транспорта и дальнего следования, экспресс-маршруты до станции "Прага - Главный вокзал", а также авто в прокат через различные carsharing-сервисы.
Согласно требованиям въезда в Чешскую Республику необходимо наличие шенгенской визы. Наличие паспорта вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования не нужны. При планировании поездки в Прагу информацию о визовых требованиях необходимо уточнять в визовом центре по ссылке", - сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании напомнили, что из Актау FlyArystan также совершает прямые рейсы в Кутаиси, Баку и Стамбул. В Актау казахстанцы могут долететь из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и через стыковочные рейсы из других городов.