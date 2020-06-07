Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - FlyArystan прекращает полеты в Уральск и из Уральска, передает Kazakhstan Today.

С 20 июня текущего года авиакомпания FlyArystan прекращает регулярные рейсы в Уральск и из Уральска. Это решение было принято после отказа Международного аэропорта Уральск обслуживать рейсы FlyArystan согласно ранее подписанному договору. В частности, воздушная гавань не готова принимать самолеты FlyArystan в вечернее и ночное время. В этой связи первый казахстанский лоукостер вынужден отказаться от перелетов в Уральск, так как не имеет возможности выполнять дальнемагистральные полеты в дневное время", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

С приходом FlyArystan пассажиропоток Международного аэропорта Уральск в период с май по декабрь 2019 года вырос почти на 20%", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что авиакомпания готова выполнить свои обязательства перед пассажирами, купившими билеты на перелеты в период с 20 июня до 25 октября 2020 года. Пассажиры будут перевезены на рейсах авиакомпании "Эйр Астана".

Также сообщается, что перелеты по направлению Алматы - Уральск - Алматы будут осуществляться материнской компанией "Эйр Астана" с 21 июня.

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