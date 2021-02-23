Фонд Birgemiz окажет финансовую помощь семье, пострадавшей от пожара в Жанатасе

Тараз. 22 февраля. Kazakhstan Today - Попечительским советом фонда Birgemiz принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

От имени фонда выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Это невосполнимая утрата для родителей детей и для всех нас. Разделяя горе семьи Абдумаликовых, мы приняли решение оказать материальную помощь", - отметил председатель фонда Руслан Сакеев.

Фонд Birgemiz был учрежден в марте прошлого года по инициативе Елбасы, лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева для поддержки нуждающихся социально-уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.

За время работы фонда единовременная выплата была оказана свыше 655 тысячам нуждающихся семей (2,2 млн человек), более 2 тысячам медицинских работников. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения были бесплатно переданы 5 млн медицинских масок", - рассказали в пресс-службе партии Nur Otan.

Также на средства фонда были построены 32 дома для пострадавших от подтопления граждан в Махтааральском районе Туркестанской области.





Напомним, в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3-м этаже на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель. По данным МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались.

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