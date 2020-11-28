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Главный санврач Алматы прокомментировал нарушения на 55 млн тенге по выплатам медработникам

27.11.2020 14554
Главный санврач Алматы прокомментировал нарушения на 55 млн тенге по выплатам медработникам
Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал пояснения по многомиллионным нарушениям, выявленным в результате аудита департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Нарушения относятся к выплатам надбавок медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Бекшина, в ходе проверки выявлены нарушения на 55 млн тенге, 51 млн из которых - это "нарушение процедурного характера, которые не подлежат возврату в бюджет". 
 

То есть это все налоговые выплаты, удержания, отчисления, пенсионные… Все эти удержании проводились на основании письма комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они были не выданы, а удержаны с этих выплат. После того, как были пояснения, что с этих сумм данные выплаты не удерживаются, но все это удерживалось и уходило в бюджет, а не на счета наших работников. Это была некорректная подача информации со стороны ряда СМИ", - пояснил глава департамента.

 
Остальные 4 млн тенге, по информации Бекшина, подлежат возврату в бюджет. Они были выплачены в конце месяца сотрудникам, кто-то находился на больничном. 
 

Сами понимаете, если они находились на больничном, болели коронавирусной инфекцией и лечились дома, то они медикаменты покупали в аптеках, и на это уходили большие суммы. Четыре миллиона выплачены тем, которые находился на больничном листе. Эта сумма подлежит возврату. Им нужно было покупать пропитание, медикаменты для лечения", - рассказал санврач. 

 
Как заявил Жандарбек Бекшин, комиссия пришла к выводу, что хищений при анализе и проверке не было. 
 

Не 55 миллионов, а 4 миллиона мы выплатили", - уточнил он.

 
Однако проверяющие посчитали, что необоснованно делать выплаты лицам, которые находились на домашнем карантине и покупали лекарства за свой счет, и это средства будут вовзращены.
 
Вчера ряд СМИ сообщил, что аудит выявил многомиллионные нарушения в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. Медработникам, которые боролись с коронавирусом, недоплатили 32 миллиона тенге. Зато надбавки получили совсем другие сотрудники.
 

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