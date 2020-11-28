Главный санврач Алматы прокомментировал нарушения на 55 млн тенге по выплатам медработникам

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал пояснения по многомиллионным нарушениям, выявленным в результате аудита департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Нарушения относятся к выплатам надбавок медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По словам Бекшина, в ходе проверки выявлены нарушения на 55 млн тенге, 51 млн из которых - это "нарушение процедурного характера, которые не подлежат возврату в бюджет".

То есть это все налоговые выплаты, удержания, отчисления, пенсионные… Все эти удержании проводились на основании письма комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Они были не выданы, а удержаны с этих выплат. После того, как были пояснения, что с этих сумм данные выплаты не удерживаются, но все это удерживалось и уходило в бюджет, а не на счета наших работников. Это была некорректная подача информации со стороны ряда СМИ", - пояснил глава департамента.

Остальные 4 млн тенге, по информации Бекшина, подлежат возврату в бюджет. Они были выплачены в конце месяца сотрудникам, кто-то находился на больничном.

Сами понимаете, если они находились на больничном, болели коронавирусной инфекцией и лечились дома, то они медикаменты покупали в аптеках, и на это уходили большие суммы. Четыре миллиона выплачены тем, которые находился на больничном листе. Эта сумма подлежит возврату. Им нужно было покупать пропитание, медикаменты для лечения", - рассказал санврач.

Как заявил Жандарбек Бекшин, комиссия пришла к выводу, что хищений при анализе и проверке не было.

Не 55 миллионов, а 4 миллиона мы выплатили", - уточнил он.

Однако проверяющие посчитали, что необоснованно делать выплаты лицам, которые находились на домашнем карантине и покупали лекарства за свой счет, и это средства будут вовзращены.

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