32 млн тенге недоплатили в Алматы медработникам, которые боролись с коронавирусом

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы провели аудиторскую проверку и выявили многомиллионные нарушения, передает Kazakhstan Today.

Медработникам, которые боролись с коронавирусом, недоплатили 32 миллиона тенге. Зато надбавки получили совсем другие сотрудники", - сообщает телеканал КТК .

По его информации, сотрудники Минфина проверили бухгалтерскую отчетность, приказы и платежные поручения и выяснили, что бюджетные средства использовали с нарушениями.

Дело в том, что медработники этого учреждения относятся к группе среднего риска. Им должны были выплачивать по 212,5 тысячи. Но на деле из этой надбавки удерживали пенсионные и обязательные платежи. Бекшину поручили провести внутреннее расследование. Известно, что правила нарушили больше 10 работников. Все материалы переданы в антикоррупционную службу", - говорится в сюжете.

Отмечается, что деньги, которые должны были получить медики, им в итоге выплатили.

Учреждением необоснованно удержано с надбавок, которые положены сотрудникам данного учреждения. Это, получается, пенсионные необоснованно удержали, а также обязательные платежи, которые не должны удерживать с надбавок. Которые не задействованы в этих мероприятиях, им тоже выплатили сумму, которую им не положено", - сказал заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Ернат Байгалык.

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