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Главу управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Тараза уличили в превышении полномочий

25.09.2019, 13:53 7102
Тараз. 25 сентября. Kazakhstan Today - Антикоорупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Тараза", передает Kazakhstan Today.
 
По информации Антикоррупционной службы РК, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий путем незаконной организации проверки в отношении индивидуального предпринимателя, что привело к незаконному привлечению к административной ответственности. В настоящее время решения по административным производствам отменены по протесту прокуратуры Тараза.
 

Ранее сообщалось, что указанное должностное лицо подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения и в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение будет вынесено судом", - уточнили в пресс-службе ведомства. 

 

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