Главврач детской больницы в Туркестанской области присвоил 38,5 млн тенге

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Бывший главный врач детской больницы в Туркестанской области присвоил 38,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой города Шымкента начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача детской больницы Туркестанской области, который похитил бюджетные денежные средства в размере 38,5 млн тенге", - сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Он уточнил, что деньги были обналичены через аффилированные предприятия под предлогом оказания услуг текущего ремонта зданий и помещений больницы.

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