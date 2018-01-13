Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Узункольским районным судом Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении главного врача Узункольской районной больницы К. Ержанова, главного бухгалтера ЦРБ А. Жакантаевой и бухгалтера-кассира ЦРБ Л. Дабаевой, передает Kazakhstan Today.

Каждый из фигурантов осужден на семь лет лишения свободы за неоднократное присвоение и растрату денежных средств в особо крупном размере.

"С апреля 2013 года по декабрь 2016 года в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области главный врач совместно с двумя бухгалтерами, зная о том, что в кассе больницы имеются наличные денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, решили расходовать их на цели, не предусмотренные уставом больницы. То есть они не составляли надлежащие документы, минуя законный порядок расходования, совершили хищение денежных средств путем их присвоения и растраты. При этом К. Ержанов, А. Жакантаева и Л. Дабаева, осознавая, что являются лицами, ответственными за расходование наличных денежных средств из кассы, решили скрыть незаконное расходование денежных средств путем составления фиктивных договоров с частными лицами о якобы выполненных услугах. Все трое своими преступными действиями причинили государству в лице КГП "Узункольская ЦРБ" ущерб в размере 9 660 808 тенге, что является особо крупным размером. Этот факт был установлен по результатам проверки, проведенной сотрудниками Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В ходе судебного разбирательства все трое вину в инкриминируемом им преступлении не признали. Назначенное в виде лишения свободы наказание они будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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