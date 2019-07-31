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Госорганам в Казахстане на два года запретили покупать импортные автомобили

30.07.2019, 12:21 10558
Госорганам в Казахстане на два года запретили покупать импортные автомобили
Фото: Pavlodarnews.kz
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Госорганам в Казахстане на два года запретили покупать импортные автомобили, передает Kazakhstan Today.
 
Соответствующее постановление правительства вступило в силу и действует в течение двух лет. Документ предписывает осуществлять государственные закупки и аренду легковых автомобилей только у отечественных производителей, с обязательным требованием сертификата формы "СТ-КZ", проинформировала пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".
 
В организации пояснили, что указанное постановление разработано Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. 
 
При этом союз "КазАвтоПром" ранее выступал с предложениями по совершенствованию практики госзакупок, и одним из предложений было введение моратория на закупку иностранных легковых автомобилей государственными учреждениями.
 

Государственные закупки имеют важное значение в восстановлении отрасли после кризиса, с которым отечественные производители столкнулись в 2014-2015 годах. В прошедшем году почти 11% сбыта отечественных автозаводов пришлось на автомобили, приобретённые госструктурами. Техника, выпускаемая предприятиями "КазАвтоПрома" (всего более 60 моделей легковых автомобилей), по потребительским качествам и техническим характеристикам не уступает импортным аналогам, адаптирована к сложному климату и разным дорожным условиям. Что не менее важно, выбор моделей отечественного производства представляется более рациональным с экономической точки зрения. Кроме того, наличие сертификата "СТ-КZ" как обязательное требование для участия в конкурсе сделает процедуру проведения госзакупок более прозрачной", - прокомментировал директор по стратегическому планированию союза "КазАвтоПром" Артур Мискарян.


 

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