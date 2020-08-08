Граждан Казахстана вывезли из Доминиканы

Санто-Доминго. 7 августа. Kazakhstan Today - Российские дипломатические представители оказали содействие более чем 140 гражданам РФ и стран СНГ в вылете в Москву из Доминиканской Республики в условиях пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Доминикане на рейс было зарегистрировано 133 взрослых и 8 детей. Помимо россиян, среди них граждане Белоруссии, Казахстана и Украины", - сообщил ТАСС руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

Самолет прилетел в Доминиканскую Республику в четверг из Венесуэлы. Как рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, оттуда вылетели 15 пассажиров, 6 из которых - россияне. Выполняющий рейс самолет авиакомпании Azur air приземлился в Москве 7 августа.

Первый случай заражения коронавирусом в Доминикане подтвержден 1 марта. Число заразившихся коронавирусом в карибской стране на сегодняшний день составляет 76 536, умерли 1246 человек, выздоровели 40 539 пациентов. В начале июня из республики вывозным рейсом в Москву вылетели более 100 граждан РФ.

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