Гульшара Абдыкаликова стала первой женщиной-руководителем областного филиала "Nur Otan"

Кызылорда. 8 апреля. Kazakhstan Today - В ходе внеочередной конференции Кызылординского областного филиала партии Nur Otan председателем филиала избрана аким региона Гульшара Абдыкаликова , передает Kazakhstan Today.

Учитывая ограничительные и профилактические меры на период борьбы с коронавирусом, впервые собрание партийцев прошло онлайн.

Обращаясь к однопартийцам в режиме видеоконференцсвязи Бауыржан Байбек подчеркнул, что по поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева сегодня деятельность Nur Otan полностью переориентирована. Все ресурсы партии направлены на поддержку инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым мер по организации помощи нуждающимся казахстанцам в условиях борьбы с коронавирусом.

В своем сегодняшнем обращении к казахстанцам Елбасы отметил, что "на каждого министра, руководителя области, города и района возложена задача - действуя системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать все силы для выхода из сложившегося положения. В этом благородном деле члены партии Nur Otan должны быть в первых рядах". Поэтому региональному филиалу партии необходимо активизировать работу в данном направлении, а также держать на строгом партийном контроле исполнение всех антикризисных мер, объявленных главой государства. С 13 марта по поручению Елбасы во всех общественных приемных партии прием граждан переведен в онлайн-режим. В результате количество онлайн-обращений увеличилось в 2 раза, в том числе через Facebook и Instagram - в 4 раза, через WhatsApp - в 7 раз. По всем обращениям уже даны конкретные поручения. Региональным и территориальным филиалам партии в целях оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо организовать работу телефонов доверия", - сказал первый зампред партии.

По его словам, в соответствии с поручением президента в рамках концепции "Слышащего государства" также усилена работа комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах. Активно ведется работа во всех региональных фондах Birgemiz . Только в Кызылординской области адресной помощью в виде продуктовых корзин и товаров первой необходимости охвачено уже более 2 тысяч семей.

Представляя кандидатуру Гульшары Абдыкаликовой в качестве председателя Кызылординского областного филиала партии, Бауыржан Байбек отметил ее значительный вклад в реализацию гендерной политики в стране в качестве Государственного секретаря и председателя Национальной комиссии по делам женщин.

Гульшара Абдыкаликова стала первой женщиной-руководителем областного филиала партии Nur Otan. Как вы знаете, по инициативе Нурсултана Назарбаева, партия Nur Otan планирует через свои партийные списки обеспечить выдвижение в представительные органы власти не менее 30% женщин и данное избрание - это безусловно большой шаг в данном направлении. Сегодня Центральным аппаратом прорабатывается возможность использования онлайн-технологий в организации в этом году внутрипартийных праймериз, где треть списка займут женщины", - добавил он.

В свою очередь, Гульшара Абдыкаликова поблагодарила Лидера партии Нурсултана Назарбаева и партийцев за проявленное доверие.

Перед нами стоит задача, как сказал Елбасы, направить все ресурсы партии на работу, порученную Главой государства. Все мы должны сосредоточиться на едином - оказание максимальной поддержки населению в этот сложный для всех период", - сказала она.





Стоит отметить, что ранее партией Nur Otan также была проведена работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. По поручению Елбасы первый зампред партии уже посетил ряд отдаленных населенных пунктов Атырауской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской и других областей. При этом только за последние полгода он дважды встречался с жителями отдаленных районов Кызылординской области.

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